Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 jeansowa kurtka 3 godziny temu Z czym nosić kurtkę jeansową? Oto 3 najmodniejsze stylizacje na lato Jeansowa kurtka to ponadczasowa klasyka, która perfekcyjnie sprawdzi się latem. Jak ją stylizować w ciepłe wieczory i chłodniejsze dni? Sprawdź 3 propozycje kobiecych stylizacji na lato z kurtką jeansową w roli głównej! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kurtka jeansowa doskonale sprawdzi się przy letnich stylizacjach. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Kurtka jeansowa – jak nosić ją latem? W trendach króluje niezmiennie od lat 80. Jest idealnym uzupełnieniem casualowych zestawów i doskonale współgra zarówno z rockowymi stylizacjami z pazurem, jak i z lekkimi, romantycznymi lookami w stylu boho. Kurtka jeansowa to jeden z tych elementów kobiecej garderoby, które nigdy nie wychodzą z mody. Możesz zarzucić ją na t-shirt, crop-top, koszulę, sukienkę czy zwiewną tunikę i za każdym razem zyskasz stylowy i oryginalny efekt. Nic dziwnego, że w aktualnych kolekcjach sieciówek i sklepów online roi się od modnych jeansowych kurtek w przeróżnych wersjach kolorystycznych. Na topie są zarówno klasyczne, granatowe katany z denimu, jak i streetstylowe, sprane, oversizowe kurtki jeansowe w stylu Off-White czy Kenzo. Hitem wśród influencerek są modele z nadrukami na plecach. Oryginalny look stworzysz też z białą kurtką jeansową, która doda stylizacjom świeżości i miejskiego charakteru. A styliści lansują krótkie kurtki jeansowe z niewykończonym, dolnym brzegiem. Te idealnie pasują do zwiewnych, letnich sukienek czy spódnic za kolano. Z czym jeszcze nosić kurtki z denimu? Podpowiadamy. Total denim look, czyli kurtka jeansowa + jeansy Kobiece garnitury to zdecydowanie najgorętszy trend sezonu, ale świetnie wyglądają nie tylko te z delikatnej wiskozy czy przewiewnego lnu. Jeśli lubisz się wyróżniać i eksperymentować z modą, skompletuj własny, casualowy garnitur z… denimu! Jeansowa kurtka genialnie wygląda w towarzystwie klasycznych jeansów. Świetnie sprawdzi się też w duecie z jeansowymi szortami. A połączenie jeansowej katany z denimową spódnicą to look, w którym na pewno nie przejdziesz niezauważona! Takie zestawienia to idealna baza do dalszych, modowych wariacji. Pod kurtkę możesz włożyć chociażby koszulę w kwiaty, biały t-shirt z nadrukiem czy dzianinowy crop top. O ostatecznym charakterze stylizacji zdecydują buty. Postaw na kowbojki w stylu country, chunky sneakers w streetwearowym klimacie albo sandały na platformie rodem z grungowych lat 90.! Prosto, ale z pomysłem! Materiały prasowe Kurtka z jeansu + letnia sukienka – duet idealny Na zwiewną sukienkę w kwiaty z falbankami, na białą kreację z haftem angielskim, na maxi w tropical print albo lnianą szmizjerkę w biało-błękitne prążki – jeansową kurtkę możesz zarzucić na każdą letnią sukienkę. Jeśli w gorące dni nosisz przede wszystkim kobiece sukienki, kurtka z denimu to perfekcyjne uzupełnienie Twojej garderoby. Duet sukienki z denimową kataną możesz połączyć z butami w ulubionym stylu. Zamszowe saszki sprawią, że całość zyska boho look. Sandały na słupku uczynią stylizację bardziej romantyczną. Białe trampki dodadzą miejskiego charakteru. A dzięki sandałom na szpilce zyskasz stylowy strój na letnią imprezę! Materiały prasowe Damska kurtka jeansowa + spódnica – letni look w kobiecym stylu Na imprezie świetnie sprawdzi się też połączenie jeansowej kurtki ze spódnicą, najlepiej mini w stylu lat 80., która doskonale współgra z topem na ramiączkach i butami na wysokim obcasie. Jednak do kurtki z denimu pasują nie tylko imprezowe mini-spódniczki. Look w klimacie athleisure stworzysz, dodając do jeansowej katany t-shirt z nadrukiem, minimalistyczne sneakersy i plisowaną spódnicę do połowy łydki. Zestaw do biura zyskasz, łącząc klasyczną, granatową kurtkę jeansową z koszulą z kołnierzykiem, ołówkową spódnicą i szpilkami. A letnią stylizację boho skomponujesz z długą spódnicą w kwiaty, topem robionym na szydełku, kowbojkami lub sandałami na plecionej podeszwie. Do takiego looku idealnie pasuje oversizowa, sprana kurtka jeansowa z jasnego, błękitnego denimu!

