Z mężem doczekała się córki. Tylko raz otworzyła się na temat jej tragicznej śmierci

Dziewczynka zmarła dwa dni po urodzeniu, co według bliskiej znajomej było wynikiem zaniedbania położnej.

Niestety Irena Santor później musiała mierzyć się także z innymi tragediami. 5 listopada 1961 r. w wypadku samochodowym zmarła jej bliska przyjaciółka, Ludmiła Jakubczak. Co więcej, niektórzy uważali, że śmierć 22-latki nie była przypadkowa, obwiniając za wypadek jej męża oraz autorkę hitu "Tych lat nie odda nikt".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl