Z tą sukienką nie rozstaniesz się przez całe lato. Racewicz ma w szafie kilka modeli. Teraz są na wyprzedaży

Na sukienkach kwitną kwiaty i rozlewają się energetyzujące kolory. To, co łączy najmodniejsze modele w tym sezonie, to długość, której drugie imię brzmi: wygoda. Racewicz, Cichopek, Zielińska i Rusin już mają je w szafie. Podobne upolujesz za niewielkie pieniądze, a przechodzisz w nich cały sezon.