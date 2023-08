Z trudem zasypiasz? Ta 10-sekundowa metoda to zmieni

Według raportu STADA Health Report z 2022 roku Polacy należą do najbardziej niewyspanych narodowości w Europie. Na jakość snu wpływa wiele czynników, zarówno takich, na które mamy, jak i nie mamy wpływu. Niedobór snu może poważnie utrudniać nam życie, prowadzić do pewnych zaburzeń, a nawet wpływać na nasze umiejętności społeczne. Co możemy zrobić, aby sobie pomóc, jeśli zaczynamy mieć te problemy?