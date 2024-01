Zaapelowała do Tuska. Nie jest jedyna

Na koniec zaapelowała do Donalda Tuska. "(...) Panie Premierze, obietnice już słyszałyśmy, czas na to, by władza dotrzymała słowa. Kobiety mieszkające w Polsce muszą mieć gwarantowany systemowo dostęp do bezpiecznej, legalnej i darmowej aborcji. Liczymy, że dotrzyma Pan słowa danego kobietom i będzie miał odwagę stanąć po naszej stronie" - podsumowała Krystyna Kacpura.