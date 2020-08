WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 4 kostium kąpielowykostiumy kąpieloweporadnik kupującegozakupowe inspiracje Magdalena Tatar 2 godziny temu Zabawa bez kompleksów. Kostiumy nie tylko dla nastolatek Przed beztroską zabawą nawet w przydomowym basenie często powstrzymuje cię obawa przed tym, jak wyglądasz w kostiumie kąpielowym? Niepotrzebnie, bo wystarczy dobrać odpowiedni do sylwetki, aby poczuć się pewniej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kostium ma zapewnić komfort pod wieloma względami - liczy się wygoda, wygląd i funkcjonalność (Adobe Stock) Pokaż ciało i zapomnij o kompleksach W kategorii kostiumów kąpielowych dominuje skąpe bikini. To strój na plażę, który nie każdej kobiecie zapewnia komfort – zarówno fizyczny, bo skąpy strój może się zsunąć, jak i psychiczny, bo odsłania bardzo dużo. Bikini to jednak tylko jeden rodzaj kostiumu kąpielowego składającego się z majtek i stanika. Modele w stylu retro z wysokim stanem majtek sprawdzają się bez względu na wiek, spłaszczają brzuch i mają mnóstwo uroku, a różnego rodzaju fantazyjne staniki nie dość, że dobrze kształtują biust, to jeszcze mogą być bardzo wygodne w czasie wodnych zabaw. Mogą też być zdobione falbanami, co go wizualnie podkreśli albo powiększy, jeśli takie jest twoje życzenie. Z kolei modele jednoczęściowe wysoko wycięte nad biodrami wizualnie wydłużają nogi. Jakie kostiumy są najchętniej wybierane? Szczególnie poszukiwane są te kostiumy kąpielowe, które wizualnie podkreślają biust, wydłużają nogi i tuszują odstający brzuszek. Na wybór wpłynąć powinien typ sylwetki, rodzaj aktywności i biust, bo to właśnie dopasowana górna część stroju na plażę zapewnia największy komfort. To jeden z najlepiej sprawdzających się trików na plażę: podkreśl górną część sylwetki, a dolna wyda się smuklejsza. Efekt wyszczuplenia wzmocni też wybór modelu o ciemniejszych bokach i jaśniejszym, pionowym elemencie na środku. Dla klasycznego bikini powstały alternatywy, które ułatwiają dobór kostiumu innego niż dwuczęściowy. Monokini to kostium "2 w 1", czyli połączenie stanika i majtek za pomocą panelu tkaniny, delikatnych pasków lub innych elementów częściowo okrywających brzuch. Może to być też kostium jednoczęściowy o dużych wycięciach, ewentualnie ażurowych wstawkach po bokach. Z kolei tankini to z kolei majtki i koszulka, która przykrywa brzuch. Jeden, jak i drugi typ docenią np. kobiety po ciąży, chcące okryć brzuszek. Dla dojrzałych kobiet Dojrzałe kobiety też mają sporo możliwości, jeśli chodzi o wybór kostiumu kąpielowego. Błędnie zakłada się, że to tylko kostium na plażę, basen i urlop nad ciepłym morzem. Tymczasem przydaje się w czasie różnych metod terapii, w relaksującym jacuzzi czy w czasie uzdrowiskowych wypadów. Jeśli sylwetka straciła jędrność, warto sięgać po modele z zabudowanym na pośladkach krojem i usztywniana miseczką biustonosza, przydatne mogą okazać się też szersze ramiączka. Fokus na biust! Do pluskania się w basenie każdy ma prawo i to w takim stylu, w jakim chce. Nie ma powodu do wstydu bez względu na to, jaką sylwetkę masz. Możesz eksponować to, co chcesz, podkreślać np. biust albo nogi, a także nie pokazywać tego, czego nie chcesz. Częstym wyborem są modele, które za pomocą odpowiedniego kroju wpływają na proporcje sylwetki: najlepszym przykładem są modele jednoczęściowe, których usztywniane, kolorowe miseczki podkreślają i modelują piersi, a dopasowany, ciemniejszy dół sprawia, że pełniejsze kształty bioder, ud, brzucha i pośladków są mniej widoczne. Zabudowana i wzmocniona konstrukcja miseczek kostiumów kąpielowych to nie tylko kwestia wyglądu biustu, ale i wygody w trakcie pływania i ogólnie przebywania w wodzie. Modele z pogrubiona miseczką (zarówno jednoczęściowe, jak i dwuczęściowe) wpływają na zmianę wyglądu piersi, a te z zabudowaną i dobrze dopasowaną do ciała sprawdzają się przy aktywności fizycznej – np. aquafitnessie. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze