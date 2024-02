Zabili z zazdrości. "Mąż, kochanek, sąsiad, coraz częściej również dzieci"

To chyba jedyna taka historia w Europie. Najpierw próbowały truć go pierogami z muchomorami, ale się nie udało. Ostatecznie 70-letni radca prawny zginął w makabrycznych okolicznościach. Jedna z kobiet uderzyła go łomem w głowę, a pozostałe dwie go dusiły. Jego zwłoki poćwiartowały w piwnicy, a następnie przewiozły autobusem w plecakach do Krakowa i wrzuciły do Wisły.