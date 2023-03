Zabronili uczniom wychodzić do toalety. Zaproponowali "okresowe przepustki"

- Rozumiemy, że dziewczęta mające okres nie są w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, ale właśnie dlatego mogą wówczas skorzystać ze specjalnych "okresowych przepustek" - pokazać je nauczycielowi i wtedy wyjść do toalety nawet w trakcie lekcji, zabierając ze sobą torbę czy plecak. Wiele uczennic Penrice korzysta z tego rozwiązania.

­­­­Z dyrekcją szkoły nie zgadzają się jednak rodzice, którzy dali temu wyraz m.in. w mediach społecznościowych. "Każdy człowiek, niezależnie od wieku, powinien mieć prawo do korzystania z toalety w dowolnym momencie. Trudno powiedzieć nauczycielowi: 'proszę pana, mam biegunkę' czy 'przepraszam, właśnie zaczął mi się okres'" - pisała jedna z mam.

Wtórowała jej Lisa Flowers, która "okresowe przepustki" nazwała niedorzecznym pomysłem i "kompletną inwazją na prywatność młodych dziewczyn". "Dajmy im czerwoną kartkę, tego samego koloru, co krew, i napiętnujmy dziewczyny mające akurat okres" - ironizowała.

Wpis producenta tamponów wywołał kontrowersje. "To jest obrzydliwe"

"Jeśli szkoły chcą naprawdę roztoczyć opiekę nad dziećmi, niektóre z archaicznych zasad wymagają ponownego przemyślenia. Dzieci i młodzi dorośli naprawdę nie mają potrzeby być zawstydzanym. Penrice i wszystkie inne placówki muszą przemyśleć, co jest naprawdę najlepsze dla uczniów" - czytamy w kolejnym z komentarzy.

Dyrekcja szkoły była jednak nieugięta. W rezultacie doszło do protestu samych uczniów, w którym - według relacji świadków przytoczonych przez serwis "The Packet" - wzięło udział ponad 300 osób.

