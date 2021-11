Zadanie z matematyki, które zaskoczyło uczniów i rodziców. Nikt nie potrafi go rozwiązać

Nie jest tajemnicą, że już od dłuższego czasu wielu rodziców ma zastrzeżenia, co do programu nauczania ich dzieci w szkołach. Niektóre zadania z podręczników dla uczniów szkoły podstawowej sprawiają trudności nawet dorosłym, bo rozwiązań może być kilka, a sformułowane polecenia są nie do końca jasne. Tak było także w przypadku jednego z zadań z matematyki, opublikowanego przez rodzica pierwszaka na Facebooku.