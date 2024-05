Pamiętacie Angelę z "Psów"? Spotkała ją ogromna tragedia

Żona Bogusława Lindy pokazała zdjęcie nastolatki Władysławowi Pasikowskiemu, reżyserowi "Psów", który obsadził Jaskółkę w roli Angeli Wenz, wychowanki domu dziecka. Mimo młodego wieku jej postać została doceniona przez widzów oraz krytyków. Wyróżnioną ją także nagrodą na festiwalu w Gdyni. Po zagraniu w kultowej produkcji zrezygnowała z kariery filmowej. Po latach przyznała, że miało to związek z rodzinną tragedią.

Mimo braku wcześniejszego doświadczenia aktorskiego, jej rola szybko zdobyła uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków, co sprawiło, że wielu wróżyło jej świetlaną przyszłość w branży filmowej.

Jaskółka kontynuowała pracę w modelingu, a następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła pracę w kancelarii. Tęskniła jednak za Polską i rodzimym show-biznesem, co skłoniło ją do powrotu. W 2009 roku przyznała w wywiadach, że bierze lekcje aktorstwa i planuje wrócić na ekrany.