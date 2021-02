"Zagubiony jestem w tobie". Listy Osieckiej i Przybory to świadectwo wielkiej, niespełnionej miłości

Agnieszka Osiecka to jedna z największych femme fatale polskiego świata artystycznego. Poetka była związana z najsłynniejszymi playboyami PRLu, w tym z enfant terrible literatury, Markiem Hłasko. Kochliwa artystka nie potrafiła jednak z nikim związać się na stałe. Zupełnie przeciwnie do wielkiego Jeremiego Przybory. "Starszy pan", uwielbiany przez całą Polskę, był raczej typem domatora. Życie związanego z Jadwigą Berens satyryka, wywróciło się do góry nogami, gdy pewnego wieczoru, po przedstawieniu w Studenckim Teatrze Satyryków, na jego drodze stanęła Agnieszka Osiecka. Tekściarka miała wtedy 28 lat i była już po rozwodzie. Flirt szybko zmienił się płomienny romans.