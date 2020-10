Zakaz aborcji z powodu uszkodzenia płodu. Temat wrócił do Sejmu, zabrakło posłów PiS

Zakaz aborcji – obrady w Sejmie

O tym, co działo się w Sejmie, na bieżąco informowała m.in. Barbara Nowacka. Nie przebierała w słowach na Twitterze. Wywołała do odpowiedzi Julię Przyłębską, prezes Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października rozpatrzy wniosek o zakaz aborcji z powodu choroby lub uszkodzenia płodu, za którym stoją grupy posłów PiS, Konferedacji i PSL-Kukiz'15.

Barbara Nowacka nazwała draństwem zachowanie polityków PiS, którzy – jej zdaniem – szykują "draństwo nie tylko polskim kobietom, ale całym rodzinom i społeczeństwo". – Teraz po dwóch godzinach znalazł się jeden z PiS, który odważy się cokolwiek powiedzieć. Panie przewodniczący, to nie jest poważne traktowanie Izby Wyższej – mówiła Nowacka, po czym poprosiła o przerwę w obradach do poniedziałku (19 października).

Na Twitterze dodała: "Pod osłoną pandemii robią piekło kobiet. Z PiS nie przyszedł nikt, pod presją jeden z wnioskodawców mówi, że zabierze głos. Domagamy się przeniesienia komisji na inny termin, by Polki mogły usłyszeć, co nam szykują fanatycy". Jeśli Trybunał przychyli się do wniosku, oznaczałoby to jedno: zlikwidowanie legalnej aborcji w Polsce.