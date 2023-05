Zakończmy epokę chowu klatkowego i zmieńmy los zwierzęcych mam, którym klatki nie pozwalają cieszyć się macierzyństwem

Świnie to wyjątkowe zwierzęta: mają wiele zdolności kognitywnych podobnych do tych, które zaobserwowano u bardzo inteligentnych gatunków, takich jak psy, szympansy, słonie, delfiny, a nawet ludzie. Świnie potrafią się ze sobą świetnie komunikować, są ciekawskie, mają doskonałą orientację w terenie i uwielbiają zabawę. Świnie to istoty o niezwykle spokojnym i przyjaznym usposobieniu. Jednym z nielicznych wyjątków może być sytuacja, gdy locha wyczuwa, że jej młode są zagrożone. Wynika to z niezwykłej więzi, która tworzy się między matkami i dziećmi.