Zakonnica walczy z jogą. Jej zdaniem niepotrzebnie pobudza gruczoły rozrodcze

Zdaniem siostry Pawlik praktykowanie jogi może źle się skończyć, a osoby wierzące powinny wystrzegać się tego typu ćwiczeń. "Według starożytnych wierzeń na dole kręgosłupa znajduje się wąż i jogin ma w taki sposób ćwiczyć, by go uaktywnić. Ten wąż się nazywa kundalini. [...] Kiedy jest większe podniecenie, które unerwia rejon łonowy, to pobudzają się gruczoły rozrodcze i wydzielanie hormonów: testosteronu i - u kobiet - estrogenu" - powiedziała z pełnym przekonaniem.