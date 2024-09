Zamiokulkas urośnie jak szalony. Wystarczą trzy składniki

Zamiokulkas to roślina doniczkowa z rodziny Araceae. Naturalnie występuje we wschodniej Afryce, jednak z powodzeniem można uprawiać ją w naszych warunkach. Może osiągnąć nawet 1,5 m wysokości, jednak wszystko zależy do sposobu jego pielęgnacji.

Jak ją zrobić? To bardzo proste. Potrzebujesz trzech rzeczy - 20 g liści pokrzywy (np. w formie herbaty), 200 ml wrzącej wody i łyżki fusów po kawie. Wyciągnij duży kubek. Wrzuć do niego pokrzywę i zalej ją wrzącą wodą. Po kilku minutach dodaj fusy i dokładnie wymieszaj całość. Poczekaj, aż wywar całkowicie wystygnie. Wówczas można wlać go bezpośrednio do ziemi. Stosuj go co dwa tygodnie aż do listopada, a zamiokulkas będzie zachwycał wyglądem.