Patent babci na piękne pelargonie. Warto spróbować, bo czasu coraz mniej

Od nasionka do dorodnego okazu. Możemy je wyhodować sami

To na pewno tańszy sposób, a do tego z pewnością sprawi nam mnóstwo przyjemności. Jeżeli planujemy uprawę pelargonii z nasion, to musimy zacząć już teraz – idealny na to czas wypada właśnie na przełomie stycznia i lutego. Nasiona pelargonii dostaniemy w sklepach ogrodniczych i marketach, najczęściej są to odmiany rabatowe i bluszczolistne, dostępne w wielu ciekawych kolorach do wyboru. Warto zwrócić uwagę na informacje na opakowaniu, gdzie znajdziemy nazwę odmiany, termin przydatności nasion oraz sposób uprawy. Oznaczenie F1 gwarantuje dobry wzrost, bujność i intensywny kolor kwiatów.