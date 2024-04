Zapłacisz nawet 500 zł. Sąsiad może zadzwonić na policję

Wypielęgnowany, miękki, gęsty i równy trawnik to marzenie miłośników ogrodnictwa. W tym celu przeprowadzają szereg zaawansowanych zabiegów, takich jak aeracja, drenaż czy nawożenie. Najważniejszym zabiegiem jest jednak koszenie trawy.

To bardzo prosta, choć męcząca czynność, która wymaga użycia kosiarki. Większość z nich jest naprawdę głośna, co może ni e spodobać się sąsiadowi. Ciężko odpocząć, gdy za oknem rozbrzmiewa się dźwięk kosiarki. Wielu sąsiadów odgraża się wezwaniem policji. Czy za koszenie trawy można dostać mandat? Wyjaśniamy.

Czy za koszenie trawy można dostać mandat? Prawo mówi jasno

Zadbany trawnik to efekt ciężkiej pracy. Wymaga wielu zaawansowanych zabiegów, jednak najważniejszym z nich jest koszenie. Dzięki przycięciu woda i nawóz mają szansę dotrzeć do korzeni, co pozytywnie wpływa na gęstość i miękkość trawnika. Trawa zaczyna rosnąć wczesną wiosną i wymaga regularnego przycinania przez cały okres kwitnienia.

Koszenie trawnika wymaga użycia kosiarki. Na rynku znajdują się różne rodzaje tych sprzętów, jednak każda z nich wydaje głośny dźwięk, który może irytować sąsiadów. Zdarza się, że koszenie trwa nawet godzinę. Niejeden zirytowany sąsiad odgrażał się policją.

Czy koszenie trawy jest karalne?

Zakłócanie porządku publicznego jest karalne, na co wskazuje art. 51 Kodeksu wykroczeń. Zapis głosi, że "kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

W obowiązującym prawie nie ma żadnej wzmianki dotyczącej zakazu koszenia trawy. Sąsiad ma prawo zgłosić nas na policję, jednak funkcjonariusze nie będą w stanie odnieść się do przepisów, które wskazywałyby na złamanie prawa. Mimo to warto trzymać się jednej zasady. Koszenie trawnika powinno przeprowadzić się pomiędzy 6 a 22. W pozostałe godziny obowiązuje cisza nocna. Dotyczy to mieszkańców bloków, jak i prywatnych posesji. Złamanie ciszy nocnej wiąże się z mandatem w wysokości 100 do nawet 500 złotych.

Źródło: Kobieta Interia

