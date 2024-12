Zapomnisz o wilgoci na oknach. Odparują bez użycia środków

Wilgoć w mieszkaniu to problem, z którym boryka się wiele osób. Najczęściej objawia się poprzez zaparowane okna oraz skraplającą się wodę na ich powierzchni. Zjawisko to występuje, gdy różnica temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem znacząco się różni.

Warto pamiętać, że krótkie, ale intensywne przewietrzanie jest znacznie bardziej efektywne niż długotrwałe uchylanie okien. W ciągu 2 do 5 minut można szybko obniżyć poziom wilgotności wnętrza, a jednocześnie nie wychłodzić pomieszczenia. Chociaż może to wydawać się banalne, otwieranie okien przez krótki czas każdego dnia może znacząco poprawić jakość powietrza w budynku. Regularne wietrzenie pomoże również utrzymać wilgotność na stałym poziomie od 40 do 50%, co jest idealne dla zachowania komfortu i prawidłowego funkcjonowania domowników.