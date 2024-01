Zaproponowała narzeczonemu intercyzę. "Zgodził się bez dyskusji"

Komentuje to adwokatka Natalia Borysewicz: – Kolejna sytuacja, w której podpisanie intercyzy jest zasadne, to rzeczywiście taka, gdy para pozostaje w separacji faktycznej, czyli mieszka osobno. Nie wiemy bowiem, jakie kroki podejmuje z majątkiem drugi z małżonków, a niewiedza często prowadzi do poważnych konsekwencji. Co jeszcze? Na pewno nałogi, w szczególności uzależnienie od alkoholu czy hazardu jednego z małżonków to kolejne wskazanie do rozdzielności majątkowej. Uzależniona osoba może podejmować nierozważne decyzje finansowe.