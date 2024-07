Zapytali ją o partnera. Ostro zareagowała

Jeszcze niedawno Magdalena Narożna chętnie chwaliła się w sieci swoim życiem prywatnym, publikując zdjęcia z ukochanym. W pewnym momencie przestała jednak to robić. Wówczas do mediów trafiły informacje, że mężczyzna miał trafić do islandzkiego więzienia, które podobno już zresztą opuścił. Jak na pytanie w tej sprawie zareagowała wokalistka "Pięknych i Młodych"?