Wsadź do ziemi w październiku. Wiosną sobie podziękujesz

Wydawać by się mogło, że w październiku niewiele mamy do zrobienia w ogrodzie. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. To, jak zadbamy o niego w tym miesiącu, może bowiem zaprocentować w kolejnych sezonach. Właśnie dlatego warto zasadzić w nim zupełnie nowe rośliny.

Rośliny, które warto zasadzić w ogrodzie w październiku

Październik to doskonały moment, by zasadzić w ogrodzie nowe drzewa oraz krzewy. W końcu znacznie częściej pada, dzięki czemu gleba jest dobrze nawodniona. Poza tym nie mamy wówczas do czynienia jeszcze ze zbyt niskimi temperaturami. To wszystko sprawia, że rośliny mają doskonałe warunki do wzrostu.

Zanim jednak je zasadzimy, należy odpowiednio przygotować podłoże. W tym celu trzeba wykopać głęboki dół, w którym powinno się umieścić nieco kompostu. Później można umieścić w nim korzenie wybranego drzewa lub krzewu i przysypać ziemią. Na koniec wystarczy już tylko podlać roślinę i gotowe.

Jakie drzewa oraz krzewy można sadzić w październiku? Zalicza się do nich m.in. różę, porzeczkę, jabłoń, gruszkę, agrest, kasztanowca, lipę oraz wierzbę.

Kwiaty, które można sadzić jesienią

W październiku warto posadzić cebulki kwiatowe takie jak lilie, tulipany, narcyzy czy hiacynty. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się pięknymi kwiatami już wczesną wiosną. Oprócz tego jesienią ogrodnicy często też sadzą w ogrodach chabry, czarnuszkę, a nawet ostróżki.