Zastąpi Dowbor. W końcu zabrała głos w sprawie

Emocje związane z najnowszymi doniesieniami na temat zmiany prowadzącej program "Nasz nowy dom" jeszcze nie opadły. Jak już wiadomo, Katarzyna Dowbor , która przez dziesięć lat jeździła po Polsce, by pomagać rodzinom w spełnieniu ich marzeń o ciepłym domu, zakończyła współpracę z Polsatem. Jej następczynią zostanie natomiast znana z "Rancza" Elżbieta Romanowska , która w końcu zabrała głos w sprawie nowej roli.

Aktorka nie tylko nie kryła swoich emocji związanych z nową pracą, ale zdradziła także, że kiedy tylko opadną, opowie o tym, w jaki sposób doszło do przejścia przez nią tej roli.

Sama Dowbor opublikowała na swoim profilu na Instagramie filmik, w którym odniosła się do spekulacji, że została zwolniona przez Edwarda Miszczaka, ponieważ jest "schorowaną, starszą panią". Pokazała w nim, że żadna aktywność nie jest jej straszna.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!