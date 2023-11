Zaszalała na kanapie w śniadaniówce. Strój rozbił bank

Po sukience uszytej z trampek, miedzianej zbroi czy kolorowej mini jak z "Ulicy Sezamkowej" – myślałyśmy, że Natasza Urbańska już niczym nas nie zaskoczy. Ale spodnie, które gwiazda włożyła do porannego programu stacji TVN, wyłamały się ze sztywnych ram konwenansów. Podobnie jak wiązana bluzka, która kryła się pod marynarką.

Różowa, przeskalowana i z kontrastującymi klapami - wyraźnie przypadła do gustu fanom, którzy komplementowali strój pod zdjęciem gwiazdy. Efektowna marynarka posiadała pudełkową formę i krój oversize, ale jej najmocniejszym elementem była barwa. Różowy odcień tworzył ognistą mieszankę z rudym kolorem włosów artystki.

Niegdyś marynarka zobowiązywała do tego, aby włożyć pod nią koszulę z kołnierzykiem. Obecnie moda odwraca dawne reguły do góry nogami, a marynarka flirtuje z bieliźnianym trendem , konfrontując poważny i biurowy fason z czymś wieczorowym, zaskakującym i filuternym. W tym przypadku – sznurowanym topem.

Jednak to spodnie Nataszy Urbańskiej skradły show na scenie . Przysłaniając ręką nogawki, spodnie wyglądają jak klasyczne jeansy z wysokim stanem w czarnym kolorze. Ale to okazuje się tylko złudzeniem, kiedy wzrok zjeżdża w dół.

Pióra, które wieńczyły dół, nie tylko wyeksponowały stopy w minimalistycznych sandałach. Wniosły do stylizacji hollywoodzki efekt i trend ubóstwiany dawniej przez wielkie diwy.

