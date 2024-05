Zaszalała z sukienką. Czegoś takiego jeszcze nie było

Flora wyrywa się z płaskiego printu. Co więcej, wyrasta i ożywa na naszych oczach, przybierając trójwymiarową formę . Chociaż w postaci broszek na klapach marynarek i chokerów trzymających się szyi już debiutowała na czerwonych dywanach, to łapie wiatr w żagle i przybiera coraz bardziej spektakularną formę. W stylizacji Nataszy Urbańskiej kwiat nawet nie zdobił sukienki, a po prostu ją tworzył.

Różowa sukienka o długości mini prezentowała wielkie płatki róży, które pokrywały cały tułów. Kreacja wyglądała jak dzieło sztuki i designerski majstersztyk, który z modą użytkową miał wspólnego tyle, co nic. To jedna z tych kreacji, które mają za zadanie zrobić show . I w tej kategorii sukienka spisała się na medal.

Także kolor sukienki potęgował jej efektowny wygląd. Intensywny odcień różu przypominający francuską fuksję wieńczyła połyskująca faktura. Kreacja Nataszy Urbańskiej na sesji zdjęciowej kontrastowała z surową i obskurną aranżacją za jej plecami, co podbijało ostateczny efekt.

Duży plus stawiamy za powściągliwość w kwestii dodatków , naturalny makijaż i fryzurę czesaną wiatrem. W końcu minęły już czasy, w których "dopracowany" i wystylizowany do cna wizerunek był pożądany w branży fashion, jak i beauty.

