"Modowy koszmarek" powraca? Tylko patrzcie, co ma na nogach

Choć Natasza Urbańska ciągle "popycha" do przodu swoją karierę muzyczną, to teraz skupia się przede wszystkim na nagraniach do "The Voice Kids", w którym to programie została jurorką i mentorką - zaraz obok Cleo oraz Tomsona i Barona. Nie da się nie zauważyć, że na planie zawsze pojawia się w szalonych stylizacjach. Minimalizm o maksymalnie stonowanym charakterze? To nie dla niej.