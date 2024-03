Znów zaszalała ze stylizacją. Cekinowa mini to dopiero początek

Na antenie TVP2 można już oglądać nową edycję "The Voice Kids". W składzie jurorskim zadebiutowała Natasza Urbańska, która dołączyła do Cleo oraz Tomsona i Barona. Widzowie piszą w sieci, że wokalistka wniosła powiew świeżości i masę pozytywnej energii, przez co doskonale sprawdza się w tego typu formacie.