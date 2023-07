Zawieś worek z wodą w oknie. Patent prosto ze wsi

Jak odgonić muchy z domu? Tiktokerka udowodniła, że wystarczy zawiesić zwykły foliowy worek z wodą w pobliżu drzwi lub okna. To prosty, ale skuteczny sposób, który powstrzyma owady i sprawi, że będą omijać nasze mieszkanie. Kobieta zdecydowała się przetestować tę metodę i zawiesiła dwa worki na framudze drzwi do ogrodu. Efekt? - Nie miałam żadnych much w ciągu ostatnich kilku godzin, podczas gdy normalnie są setki i muszę korzystać ze sprayu - podkreśliła.