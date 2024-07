Zbierasz jagody w lesie? Możesz dostać za to mandat

Sezon na jagody (i jagodzianki) trwa w najlepsze. Wiele osób samodzielnie wybiera się do lasu, by zebrać jagody, co może grozić mandatem. Warto wiedzieć, w jakich przypadkach możemy spodziewać się kary pieniężnej.

Lipiec to miesiąc, w którym królują jagody. Jak doskonale wiemy, Polacy uwielbiają je spożywać pod najróżniejszymi postaciami - zarówno prosto z krzaka, jak i w wypiekach, takich jak pożądane w tym sezonie jagodzianki oraz ciasta. Osoby, które wybierają się jednak do lasu, by zebrać jagody samodzielnie, muszą wiedzieć, że mogą dostać za to mandat. W jakich przypadkach grozi otrzymanie kary pieniężnej za zbieranie jagód?

Mandat za zbieranie jagód

Jeżeli wybieramy się do lasu, który należy do Lasów Państwowych - nie mamy czego się obawiać. Problem pojawia się w momencie, jeśli jest to park narodowy lub rezerwat przyrody. Zrywanie owoców w takich miejscach wiąże się z karą w wysokości 250 zł.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dodatkowo, w Polsce legalny jest zbór ręczny. Każdy inny może skończyć się mandatem. Jak tłumaczył w rozmowie z "Faktem" leśniczy Maciej Chromy z nadleśnictwa Wichrowo:

- Zbiór ręczny jest jak najbardziej legalny, jednak używanie wszelkiego rodzaju zbieraczek i grzebieni jest już nielegalne.

Za korzystanie z tego typu narzędzi pomocniczych możemy zapłacić nawet 500 zł.

Zobacz także : Sprzedawał jagody przy drodze. Nagle zatrzymał się samochód

Uwaga na "wilczą jagodę"

Osoby, które wybierają się do lasu w celu zbierania jagód, muszą być jednak uważne nie tylko ze względu na grożący mandat, ale także krzewy, których owoce przypominają jagody lub borówki. Mowa o "wilczej jagodzie", która jest bardzo szkodliwa dla zdrowia.

Wilcza jagoda to trująca roślina, która zwykle rośnie na skraju lasu na przełomie czerwca i lipca. W odróżnieniu od nietrującej jagody czy borówki nie posiada jednak więcej niż trzy łodygi, które porośnięte są niewielkimi, fioletowymi owocami. Szczególną uwagę należy zwrócić na jej liście, które mają eliptyczny kształt o ciemnozielonym kolorze.

To rzadka roślina, która rośnie na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego i w Roztoczańskim Parku Narodowym. Jest objęta ochroną od 50 lat.

Zobacz także : Jak usunąć plamy z jagód? Skorzystaj z domowych patentów na bezpieczne wywabianie

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP