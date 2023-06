Zdecydowały się wrócić do kraju. "Lubię ten nasz polski grajdołek"

Obecnie przybywa na urlopie w Międzyzdrojach, ale już wie, że do Wielkiej Brytanii na stałe nie wróci. - Za czym najbardziej tęskniłam? Za całą Polską. Za tym, że jestem u siebie, mówię w swoim języku, jestem w swoim kraju. Za jedzeniem, chlebem, kiełbasą... Nawet mleko w butelce z Biedronki smakuje lepiej niż to w Anglii - mówi Angelika. - Za pietruszką do rosołu, zapachem koperku. Jak kupię warzywa na rosół w Polsce, to wychodzi on sto razy lepszy niż w Wielkiej Brytanii. Tam smakuje inaczej - dodaje.