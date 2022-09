Zdecydowały się zostać w związku po zdradzie. "Na tę myśl przechodziły mnie dreszcze"

Po takim przykrym doświadczeniu niezwykle istotne jest to, by rozmawiać z drugą osobą, dzielić się swoimi emocjami, pokazywać na co dzień, w drobnych zachowaniach, że nasza partnerka czy partner jest ważny. Szukanie wzajemnego zrozumienia, zamiast dochodzenia, kto popełnił błąd i jaka kara powinna go spotkać, będzie podstawą do odbudowania relacji.