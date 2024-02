Żelki na włosy to bestseller. Przyspieszają wzrost i poprawiają kondycję

Pokrzywa, skrzyp polny, keratyna, biotyna, cynk, selen – ten suplement ma wszystko, co włosy i skalp lubią najbardziej. Do tego niacyna, witaminy A i C, które wpływają na zdrowy wygląd cery. Wszystko to zamknięte jest w słodkich, kolorowych żelkach w kształcie muszelek. Dzięki dodatkowi soków owocowych są pyszne i słodkie. Wystarczy jedna żelka dziennie, by poprawić wygląd swoich włosów.