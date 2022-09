Zemściła się na byłym, który ją zdradził. Zaśpiewała na jego ślubie

Starr zdecydowała się zaśpiewać na uroczystości, a nagraniem z tego momentu podzieliła się na Tik Toku. Widać, że początkowo dziewczyna stoi tyłem do gości i śpiewa utwór Johna Legenda pt. "All of Me". W pewnym momencie przerywa i zaczyna inną piosenkę - Carrie Underwood pt. "Before He Cheats" (po polsku: "Zanim zdradzi") i odwraca się do zaskoczonej pary młodej. Na koniec zdenerwowana wokalistka wylewa wodę na byłego partnera i wybiegła z sali.