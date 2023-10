"Zespół toksycznego kabaczka". Można całkowicie wyłysieć i nawet umrzeć

Nie każda dynia nadaje się też do jedzenia. Możemy to łatwo sprawdzić, próbując jej smaku. Jeśli jest gorzki, nie kontynuujmy jedzenia i natychmiast ją wyrzućmy. To znak, że dynia zawiera w sobie toksyczną kukurbitacynę. Jej spożycie grozi tzw. "zespołem toksycznego kabaczka" lub "zespołem trującej dyni".