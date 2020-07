"Zestarzejmy się razem". Borys Szyc złożył żonie życzenia. Są przepełnione miłością

Historia miłości Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej

Poznali się na planie Teatru Telewizji, gdy on miał 23 lata, a ona była dwa lata młodsza. Justyna Nagłowska była wówczas asystentką Krystyny Jandy, zaś Borys grał jej syna. Szybko stworzyli związek, jednak ten po kilku miesiącach się rozpadł. Po feralnym wydarzeniu byli partnerzy nie widzieli się przez 10 lat.

Ponownie spotkali się ponad pięć lat temu w restauracji. Wówczas zaczęli ze sobą intensywnie i długo rozmawiać, jednak problemy z alkoholem Borysa przekreśliły szanse na związek. "Borys raz był, a raz go nie było. Miał problemy z alkoholem, zdarzały się nam konflikty. Czuliśmy jednak, że się kochamy i chcemy być razem. Ale pojawił się taki moment, że nie miałam już siły" - wyznała Justyna Nagłowska w wywiadzie dla magazynu "Viva!".

Miłość przezwyciężyła jednak nałóg - Borys Szyc i Justyna Nagłowska zapisali się terapię - on dla uzależnionych, ona dla współuzależnionych. Teraz oboje z radością mówią o sukcesie, jaki przyniosło leczenie. Para wzięła ślub 31 grudnia 2019, a 21 marca 2020 doczekała się pierwszego wspólnego dziecka, syna Henia. Dziś mieszkają na warszawskiej Saskiej Kępie.

Para często mówi o łączącym ich uczuciu. Dowodem tego jest ostatni post Borysa Szyca, w którym składa żonie życzenia urodzinowe, pokazuje jej piękne fotografie i wyznaje miłość: "Kochamy Cię wszyscy bardzo, bardzo, bardzo. Jesteś najlepszą żoną, mamą i przyjacielem. Zestarzejmy się razem, co Ty na to?" - napisał. Poprosił też o składanie życzeń w komentarzach, co z radością uczynili fani. Wśród komentujących znalazł się także aktor, Wiktor Zborowski: "100 lat bardzo Justynko!" - napisał.