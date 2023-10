Zginął w imię protestu przeciw PiS. Wdowa: "Dziś byłby szczęśliwy"

"Dla nas zawsze październik jest trudnym czasem. My wciąż rodzinnie przeżywamy tragedię" - przyznaje w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Ewa Negrusz-Szczęsna, wdowa po "szarym człowieku". Piotr Szczęsny pozostawił list, w którym opisał, dlaczego zdecydował się na tak drastyczny krok. "On już sześć lat temu przeczuwał, do czego zdolni są politycy, którzy demokrację mają za nic" - dodała kobieta.