Zignorowała te objawy raka. Teraz ostrzega innych

Użytkowniczka TikToka zdecydowała się na opowiedzenie internautom swojej historii. Amy Lou przyznała, że choruje na raka, a jej nagranie szybko zyskało ogromną popularność, ze względu na to, że opowiedziała o symptomach, które odczuwała, zanim dowiedziała się o swojej chorobie.

Amy Lou zwróciła uwagę na kwestie, które często są ignorowane. Uczuliła swoich obserwatorów, aby zawsze dbali o zdrowie i nie lekceważyli tego, co dzieje się z ich organizmem.

Jednym z symptomów, który pojawił się u Amy były, tygodniowe migreny. Kobieta ignorowała je jednak, ponieważ była zdania, że wystarczy tylko lepiej się odżywiać, a z pewnością poczuje się lepiej. Nocne poty i dreszcze to kolejne uciążliwe objawy, które Amy sklasyfikowała jednak jako zespół napięcia przedmiesiączkowego, a nie objaw raka.

Rak może także ograniczyć produkcję białych krwinek, a to sprawia, że organizm jest bardziej narażony na działanie bakterii i wirusów. Amy, która o tym nie wiedziała, liczyła, że objawy przeziębienia są tylko chwilowe. Niestety katar, osłabienie i ból gardła nie były tylko kwestią słabego układu odpornościowego.

Amy myślała, że może kolejny raz przechodzi zapalenie ucha. Dodatkowo kobieta przyznała, że ciągle czuła, że jej głos słabnie, pojawiła się chrypka, a oprócz tego stale odczuwała zimno. Rak może powodować dreszcze i sztywność, dlatego jeśli takie objawy pojawiają się też u ciebie, lepiej udać się do specjalisty.

