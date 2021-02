Zimowa sukienka w stylu gwiazd. Jaką warto mieć w swojej szafie?

Dzianina doskonale nadaje się szczególnie do zimowych kreacji. W końcu zapewnia ciepło, a przy okazji jest wygodna w noszeniu. Dopasowana sukienka na zimę może być także lekka i zwiewna, czego dowodzi jeden z poniższych przykładów. Jakie wzory są najciekawsze tej zimy?

Prosty melanż u Małgorzaty Kożuchowskiej

Dowodem na to, że im prostsza, tym piękniejsza sukienka jest dzianinowa kreacja Małgorzaty Kożuchowskiej. Piękny szary kolor można w każdej chwili przełamać kontrastowymi dodatkami. Długie rękawy oraz maxi długość sukienki na pewno przypadną do gustu osobom, które cenią są wygodę i elegancję. Wystarczy dobrać do niej ulubione botki/kozaki i kurtkę – nie trzeba już niczego więcej.