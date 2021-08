Zmieniła uczesanie. W tym kolorze Małgorzata Kożuchowska wygląda uroczo

Małgorzata Kożuchowska to polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Jest podziwiana za swój wysublimowany styl. Zawsze wygląda elegancko i z klasą. Efektowne stroje gwiazdy znakomicie się prezentują na jej nienagannej figurze, co niejednokrotnie udowodniła. Teraz aktorka postawiła na zupełnie nowy styl, a szyku jej kreacji dodaje nowa fryzura. Metamorfoza to efekt pracy specjalistów. Aktorka przygotowuje się do nowej roli.