Zmniejszyła biust. Po ośmiu latach znowu stał się większy

28-latka postanowiła odwiedzić chirurga na Litwie, który doradził jej ponowną redukcję piersi. Kobieta w rozmowie z portalem The Sun nie zdradziła, ile kosztował ją drugi zabieg, jednak przyznała, że jest to znacznie niższa kwota niż za operację w Wielkiej Brytanii. Wcześniej za zmniejszenie biustu zapłaciła ponad 6,5 tys. funtów (ok. 33 tys. zł).