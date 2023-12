Znalazła się na proteście w obronie TVP. Wyznała całą prawdę

Przypadkowo wśród zgromadzonych znalazła się reportażystka Katarzyna Michalak, która wyszła z pracy do pobliskiego sklepu, sąsiadującego z telewizją i radiem. Według relacji gazety, dziennikarka kupiła sobie coś do jedzenia i gdy miała wracać do pracy, zauważyła protestujących. Nie przeszła obok tego obojętnie i zdecydowała się zabrać głos, co ucieszyło radnego z PiS.