Znany położnik wita na świecie dziewczynkę o pięknym imieniu. Pochwalił gust rodziców

Dr Wojciech Falęcki to aktywny w mediach społecznościowych ginekolog i położnik. Na swoim instagramie chętnie edukuje i pokazuje ludzką stronę pracy lekarza. Często dzieli się również przemyśleniami na temat modnych imion dla dzieci. Kto zna się na tym lepiej niż pan doktor, który pracuje na pierwszym froncie? To on pierwszy wita na świecie malutkie pacjentki i pacjentów.