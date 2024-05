Najczęściej można go dostrzec na karoseriach stojących na parkingach samochodów. Żółty pył przedostaje się też przez otwarte okna do naszych domów. Wiele osób zastanawia się, skąd się wziął oraz czy jest dla nas bezpieczny. Odpowiadamy.

W wietrzny, słoneczny dzień często możemy dostrzec żółty, charakterystyczny pył unoszący się w powietrzu. Wielu osobom kojarzy on się z pyłem znad Sahary, z którym niedawno mieliśmy okazję się w naszym kraju mierzyć. Okazuje się jednak, że w tym przypadku mamy do czynienia z czymś zupełnie innym.

To nie pył znad Sahary

Wiosną wszystko ponownie budzi się do życia. Niestety nie jest to zbyt dobry czas dla alergików, którzy wówczas muszą mierzyć się z wieloma uciążliwymi dolegliwościami. Wszystko przez pyłki roślin, które unoszą się w powietrzu. Zdarza się, że brudzą one także nasze samochody oraz wnętrza domów.

Nie wszyscy wiedzą, że żółty pył, który pojawia się ciepłe i wietrzne dni, spowodowany jest pyleniem sosny zwyczajnej. To właśnie w maju robi to najintensywniej, dlatego wraz z poprawą pogody możemy spodziewać się, że niedługo dostrzeżemy go jeszcze więcej.

Warto podkreślić, że pylenie sosny zwyczajnej nie jest groźne, jednak może mieć wpływ na nasilenie się naszej alergii, objawiając się w postaci np. kataru, a nawet podrażnionych oczu.

Jak usunąć żółty pył spowodowany pyleniem sosny zwyczajnej?

Niestety pylenie sosny zwyczajnej może przyprawić nas o niemały zawrót głowy. Wszystko przez bałagan, który najprawdopodobniej zrobi się, gdy zostawimy w domu otwarte okno. To dzięki niemu pyłki będą mogły swobodnie osadzać się na meblach oraz podłodze. Jak je skutecznie usunąć?

Najlepiej jest nalać do miski wodę, a następnie wymieszać ją z kilkoma kropelkami płynu do mycia naczyń. W tak przygotowanej miksturze musimy już tylko zamoczyć ściereczkę, a następnie przetrzeć zabrudzone powierzchnie. Po brudzie nie powinno zostać już śladu.

