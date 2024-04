Żona Budki może zostać prezydentem Gliwic. Tak mówi o niej mąż

Jak stwierdziła, są zgraną parą - nie tylko prywatnie, ale i zawodowo. Borys Budka chętnie korzysta z doświadczenia żony, a ona może niedługo skorzysta z jego. Na co dzień starają się oddzielić pracę od życia rodzinnego. Kiedy się poznali, siedem lat starsza Katarzyna miała już córkę z poprzedniego związku. Nie stanęło to jednak na drodze do ich szczęścia. Choć z jej strony "nie było to romantyczne uniesienie, bo nie zakochuje się od pierwszego wejrzenia", w 2011 roku wzięli ślub. Mają córkę, Lenę.