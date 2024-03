Została strażakiem. "Słyszałam, że jestem za drobna, za słaba, że nie dam rady"

No tak. Chodzi o zawody Toughest Firefighter Alive, wygrałam w kategorii kobiecej. Ruch to dla mnie coś naturalnego. Od dziecka byłam aktywna, przez parę lat grałam w piłkę ręczną. Później pływałam, co robię zresztą do dziś. Ponad 10 lat temu do Polski ze Stanów Zjednoczonych trafiło FCC – Firefighter Combat Challenge oraz TFA, czyli zmagania strażaków w podobnej formule. Dyscypliny te polegają na odwzorowaniu pracy strażaka. Sprawdzana jest siła, szybkość, wytrzymałość, a wszystko robi się w pełnym umundurowaniu. Pierwsze zawody odbyły się w 2012 roku, ale ja w nich nie wystąpiłam – rywalizację zaczęłam w roku 2014. Z czasem stało się to moją pasją, trenowałam i cyklicznie startowałam w zawodach. Mój najlepszy rok to 2016, zdobyłam dużo tytułów i osiągnęłam świetne czasy. A w 2018 roku zdobyłam mistrzostwo Europy wśród kobiet-strażaków, choć na zawodach kobiety mierzą się z takimi samymi przeszkodami, co mężczyźni.