Została zgwałcona. Walczy o zmianę definicji gwałtu w Polsce

Obecne przepisy mają ponad 100 lat. Zakładają, że ofiara musi walczyć albo się bronić. - Przepisy powinny się zmienić w takim kierunku, żeby bardziej je uwspółcześnić. Żeby nie zakładać, że każda ofiara musi się bronić albo walczyć, bo nie jest to prawdą — tłumaczy Paulina Wnukiewicz, biegła psycholog i seksuolog w programie "Uwaga".

W programie 19-latka opisała, jak doszło do gwałtu. 25-letni mężczyzna miał zaprosił ją do mieszkania, gdzie doszło do szarpaniny.