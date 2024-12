"Zostałam z niczym". Po latach wyszło, jak zarabiała na życie

Barbara Krafftówna wyjechała do Los Angeles w latach 80. razem z mężem, Arnoldem Seidnerem, dyrektorem instytutu do spraw emigrantów.

Związek ten przyniósł jej szczęście, ale też dramat – Seidner zmarł nagle na zawał serca, zostawiając aktorkę bez środków do życia. Prawo w USA okazało się dla niej bezlitosne: aby otrzymać rentę po zmarłym mężu, musiałaby być jego żoną przez co najmniej dziewięć miesięcy. W rzeczywistości ich małżeństwo trwało krócej.

Gdy brakowało propozycji aktorskich, Krafftówna podjęła pracę jako madame de compagnie – dama do towarzystwa. Jej pracodawczynią była zamożna wdowa po słynnym fizyku, mieszkająca w luksusowej rezydencji w Pacific Palisades.

Jako dama do towarzystwa przepracowała aż cztery lata! Po tym czasie zamieszkała w domu spokojnej starości, wybudowanym przez imigrantów z Ukrainy.

