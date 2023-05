Zostaw folię w lodówce. Następnego dnia sobie podziękujesz

Folia spożywcza to niedoceniany bohater kuchennych szafek. Choć zazwyczaj kojarzy się nam z codziennym zawijaniem kanapek czy owijaniem resztek obiadu, to ma znacznie większy potencjał, którego nie wszyscy są świadomi. Niestety, często rwie się, strzępi i skleja. Ale jest na to sposób.