Codziennie do schronisk w Polsce trafia wiele zwierząt. Niektóre oddają sami właściciele, inne są zgarniane z ulicy i - jeśli mają szczęście, a ktoś ich szuka - wracają do domów. Jeśli nie - pozostają w schronisku, czekając na odmianę swojego losu.

W niektórych miejscach funkcjonują całodobowe okna życia dla psów i kotów. Można tam zostawić niechciane zwierze, które zostanie otoczone opieką do momentu odebrania go przez przedstawicieli schroniska. Na zupełnie inny sposób pozostawienia swojego zwierzęcia zdecydował się ktoś z Krakowa.

Opublikowany przez KTOZ post wywołał spore poruszenie. Pojawiły się negatywne komentarze pod adresem byłego właściciela zwierzęcia. "Dowcipny ktoś jest (...). Wycenił jego życie na 100 zł. Nieludzkie. Biedactwo, wyrzucony jak zużyta zabawka", "Ciekawe, na co ma wystarczyć ta stówa. Chyba na proszek do prania sumienia" - pisali.

Zdecydowanie więcej osób podeszło do sytuacji z empatią. "Myślę, że kot został pozostawiony w sposób jak najbardziej humanitarny, tak aby znalazł się ktoś, kto go przygarnie. Pewnie osoba zostawiająca swojego kota myślała, że to najlepszy sposób by znalazł dom, nie liczyła, że trafi na ulicę albo do schroniska", "To straszne, ale myślę, że tam rozegrał się dramat i pożegnanie było bardzo trudne również dla właściciela", "Myślę, że ktoś nie miał wyjścia... Współczuję obu stronom" - komentowali.