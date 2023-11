Zrób już dziś. Budleja wiosną będzie piękna jak nigdy

Budleja Dawida to piękny krzew, który coraz częściej pojawia się w polskich ogrodach. Żywe kolory i piękny zapach sprawiają, że chętnie przylatują do niego motyle, stąd wzięła się jego potoczna nazwa. Krzew motyli nie jest trudny w uprawie, ale aby przetrwał, trzeba go odpowiednio przygotować do zimy. Oto kilka przydatnych rad, które warto wcielić w życie.