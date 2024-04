Zrób test skarpetki. Zdradzi, w jakiej kondycji jest twoje serce

Pierwsze objawy niewydolności serca

"Test skarpetki" zdradza czy nasze stopy są opuchnięte, jeśli tak może, to sugerować o nieprawidłowym funkcjonowaniu serca. To właśnie wtedy dochodzi do zakłóceń w obiegu płynów w organizmie, co prowadzi do ich akumulacji w tkance podskórnej, szczególnie w obszarze nóg i twarzy, co objawia się obrzękiem. Szczególnie wieczorami problem ten mocno się nasila.